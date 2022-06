Calendario Serie A, debutto Roma, derby, Juve e Inter: tutte le date

È appena cominciata la cerimonia per i sorteggi della Serie A, con il calendario della nuova stagione che sta prendendo forma

Oggi 24 giugno 2022 è una giornata segnata in rosso sul calendario odi molti tifosi italiani e di tanti appassionati del nostro campionato sparsi per il mondo. In diretta su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A è possibile assistere ai sorteggi della Serie A, in cui viene deciso il calendario della prossima stagione. Questa, poi, si presenta con alcune novità. Innanzitutto, è stata mantenuta la scelta dello scorso anni di rendere il girone di ritorno e quello di andata asimmetrico. Significa che i due non saranno speculari e le partite avranno ordine diverso.

Per fari sì che le gare abbiano un ordine, però, i vertici hanno deciso che dovranno passare almeno 8 partite tra l’andata e il ritorno. Questo significa che se due squadre si affrontano alla diciannovesima giornata, non sarà possibile vedere lo stesso sconto alla 20ª, ad esempio. Inoltre, ci sono altri criteri che vanno tenuti a mente prima di iniziare il sorteggio. Per alcune squadre, come Roma e Lazio, Juve e Torino, Fiorentina ed Empoli, Inter e Milan e Napoli e Salernitana, va assicurata l’alternanza dei campi. Non potranno esserci derby nelle sfide infrasettimanali. Per di più le squadre che partecipano ai tornei europei non potranno sfidarsi nei giorni compresi tra due sfide europee.

Sorteggio Serie A, il via alla cerimonia per il calendario della prossima stagione

Rispetto allo scorso ci sono dei cambiamenti nelle squadre: Venezia, Genoa e Cagliari hanno salutato la massima serie scendendo in Serie B. Chi invece ha preso il loro posto sono Lecce, Monza e Cremonese. I tre nuovi club rappresentano la novità più grande rispetto alla scorsa annata. La cittadina lombarda ritorna in Serie A dopo ben 26 anni dalla sua ultima apparizione nel 1996. Per il Monza, invece, questa è la prima grande storica promozione nella massima serie italiana dalla sua fondazione. Il campionato comincia il 13 agosto e finisce il 4 giugno. A novembre ci sarà la sosta per i mondiali che porterà il campionato a tornare i primi di gennaio.

1ª GIORNATA ANDATA (13 agosto):

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassulo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2ª GIORNATA ANDATA:

Roma-Cremonese

3ª GIORNATA ANDATA (28 agosto):

Juventus-Roma

4ª GIORNATA ANDATA (31 agosto turno infrasettimanale):

Roma-Monza

5ª GIORNATA ANDATA:

Udinese-Roma

6ª GIORNATA ANDATA:

Empoli-Roma

7ª GIORNATA ANDATA (18 settembre):

Roma-Atalanta

8ª GIORNATA ANDATA (2 ottobre):

Inter-Roma

9ª GIORNATA ANDATA:

Roma-Lecce

10ª GIORNATA ANDATA:

Sampdoria-Roma

11ª GIORNATA ANDATA (23 ottobre):

Roma-Napoli

12ª GIORNATA ANDATA:

Verona-Roma

13ª GIORNATA ANDATA (6 novembre):

Roma-Lazio

14ª GIORNATA ANDATA:

Sassuolo-Roma

15ª GIORNATA ANDATA (13 novembre):

Roma-Torino

16ª GIORNATA ANDATA (4 gennaio):

Roma-Bologna

17ª GIORNATA ANDATA (8 gennaio):

Milan-Roma

18ª GIORNATA ANDATA:

Roma-Fiorentina

19ª GIORNATA ANDATA:

Spezia-Roma

1ª GIORNATA RITORNO (29 gennaio):

Napoli-Roma

2ª GIORNATA RITORNO:

Roma-Empoli

8ª GIORNATA RITORNO (19 marzo 2022)

Lazio-Roma