Calciomercato Roma, tutto fatto: fumata bianca nel weekend

Calciomercato Roma, tutto fatto: la società giallorossa vuole chiudere entro il weekend. Attesa così per la fumata bianca.

Secondo colpo a un passo. Si dovrebbe già chiudere entro questo weekend. O almeno, questa sarebbe l’intenzione e la voglia della Roma secondo quanto riportato da Il Tempo: regalare a José Mourinho il secondo colpo ufficiale di questa campagna acquisti dopo l’arrivo di Matic. Un altro tassello nello scacchiere dello Special One che andrà così a coprire uno dei buchi più difficili da tappare nella scorsa stagione.

Insomma, mancherebbero solamente gli ultimi dettagli con il Lilla per chiudere l’operazione Celik. Il club francese ormai è convinto che non ci sono più possibilità di una permanenza, ed ha capito che l’unica destinazione voluta da calciatore è quella giallorossa. La chiamata di Mourinho ha fatto centro, chiudendo di fatto tutte le altre possibili trattative attorno all’esterno difensivo turco che, sulla corsia di destra, si alternerà con Karsdorp dopo l’addio ufficiale di Reynolds.

Calciomercato Roma, attesa per la fumata bianca

La fumata bianca nei prossimi due giorno in poche parole. Celik sembra ormai davvero a un passo dalla Roma. Già un paio di giorni fa le parti erano arrivate al punto strategico dell’operazione, con Pinto che aveva avvicinato le richieste del club francese inserendo dei bonus o magari una percentuale su quella che potrebbe essere una futura rivendita del calciatore.

Arrivati a questo punti quindi si attende solamente l’annuncio ufficiale per il turco che anche lo scorso gennaio era stato cercato dai giallorossi. Arriva a Trigoria con sei mesi di ritardo in poche parole. Ma ormai il grosso della trattativa è stato fatto. Servono gli ultimi dettagli. E poi sarà countdown per visite mediche e presentazione.