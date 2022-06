Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: “Rilancio decisivo”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni in casa giallorossa sulle mosse di Tiago Pinto: manca l’accordo, sarà necessario un rilancio.

Dopo le scorse ore assolutamente frenetiche, giornata di relativo stand-by in casa giallorossa, con Tiago Pinto sempre impegnato a sbloccare definitivamente l’affare Celik.

Per il terzino del Lille, però, manca ancora l’accordo definitivo. Come riferito da Sky, infatti, l’intesa non è ancora totale, in quella che si sta configurando alla stregua di una telenovela molto lunga. Del resto, il Lille ha dimostrato già nell’affare Botman di essere un osso molto duro, con il club transalpino disposto a cedere solo ed esclusivamente alle sue condizioni. Ragion per cui, non basteranno i 7 milioni più bonus messi sul piatto dalla Roma: i giallorossi sono chiamati ad un ulteriore sforzo, per venire incontro alle richieste dei francesi.

Con Celik è stato già trovato un accordo di massima: tuttavia, per la fumata bianca decisiva, bisognerà limare gli ultimi dettagli: ore decisive, in questo senso. Con un eventuale rilancio, dunque, la Roma riuscirà a mettere le mani sul terzino turco. Situazione da monitorate con estrema attenzione, e gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta.