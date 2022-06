Calciomercato Roma, fiato sospeso Dybala: “Non deve farlo”

Calciomercato Roma, l’Inter non ha ancora chiuso per Paulo Dybala: la rivelazione di Biasin alla CMIT TV non passa inosservata.

Uno dei nomi più chiacchierati dell’estate. Dopo non aver trovato l’accordo con la Juventus per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, Paulo Dybala si è preso le luci della ribalta degli spifferi di mercato, campeggiando un giorno sì e l’altro pure sulle prime pagine dei principali quotidiani.

Dopo aver virtualmente chiuso l’operazione Lukaku, per definire la quale bisogna ormai solo limare gli ultimi dettagli, l’Inter ha al momento congelato l’operazione Dybala, tenendo in corsa anche la Roma e il Milan, che però non hanno ancora effettuato dei rilanci per provare ad ingolosire “U Picciriddu”. Marotta ha la palla vincente tra le mani, ma ancora non può fare canestro: i nerazzurri, infatti, devono prima sistemare ridisegnare il reparto offensivo, con le cessioni di almeno due tra Sanchez, Correa e Dzeko che a questo punto diventano di capitale importanza per sbloccare l’operazione Dybala.

Calciomercato Roma, tormentone Dybala: la rivelazione di Biasin

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, Fabrizio Biasin ha esternato il suo punto di vista in merito alle ultime voci piuttosto discordanti che aleggiano sul futuro di Dybala. Ecco le sue parole: “Chiaramente l’Inter ora deve fare due cose: in primis è necessario fare un pò di spazio lì davanti, con Antun che, però, non deve tirare troppo la corda come ha fatto con la Juventus. Non c’è aria tesa, ma ci troviamo in un momento di attesa: bisogna dire ad Antun di fare il bravo.”