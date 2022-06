Calciomercato Roma, ribaltone Dybala: “Non lo prenderanno”

Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala: la rivelazione a Sky che potrebbe aprrire scenari suggestivi. Le ultimissime.

Dopo il mancato rinnovo con la Juventus, che ha preferito battere altre piste, il futuro di Paulo Dybala sta inevitabilmente tenendo con il fiato sospeso gli addetti ai lavori. La trattativa per l’eventuale passaggio della “Joya” all’Inter non si sblocca, anche perché i nerazzurri stanno per ultimare il grande ritorno di Romelu Lukaku, ed hanno necessità di vendere per liberare spazio in attacco.

Gli incontri tra l’entourage dell’argentino e Marotta non hanno sortito effetti importanti: la trattativa è al momento in stand-by, e non è escluso che a stretto giro di posta anche l’ex vicecapitano della Juve possa entrare nell’ordine di idee di guardarsi attorno, per valutare eventuali piste alternative.

Calciomercato Roma, Inter-Dybala: la sentenza di Orrico

Ai microfoni di Sky, Corrado Orrico ha fornito la sua personalissima chiave di lettura, in merito alle voci che comunque accostano Dybala ai nerazzurri: “Inzaghi dove dovrebbe mettere Dybala? Da nessuna parte: non credo che l’Inter possa prendere Dybala, non avrebbe senso.”

Accostato con una certa insistenza anche alla Roma, il profilo di Dybala è comunque spendibile in chiave giallorossa. Nelle scorse ore si è parlato anche di una possibile irruzione del Milan, ma al momento i neo Campioni d’Italia non hanno affondato il colpo, restando defilati. Le opzioni dalla Premier e dalla Liga non stuzzicano più di tanto l’ex Palermo, che preferirebbe restare in Italia: la partita è ancora aperta, e le sorprese dietro l’angolo.