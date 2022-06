Calciomercato Roma, accordo trovato: due affari separati per il sì

Calciomercato Roma, accordo trovato per l’intesa totale. Doppia operazione slegata e fumata bianca vicina.

Da diverse settimane a questa parte stiamo assistendo al diffondersi di numerose voci relative all’operato di un Tiago Pinto fin qui bravo, tanto quanto in passato, a non far trapelare quasi nulla di tutto ciò che riguardi il suo operato sul mercato. Sappiamo che in questi giorni sta tenendo summit di certo non vacanzieri in quel di Milano, dalla quale potrebbe far rientro nella Capitale non con poche novità.

Sappiamo più o meno quelle che sono le esigenze della squadra e quale sia la gerarchia di priorità tracciata da Mourinho, soprattutto alla luce delle difficoltà palesate dalla rosa in determinati momenti di stagione e in alcune regioni di campo e, ancora, in base alle scelte tecniche ponderate dal mister nel corso dell’ultima stagione.

Il primo mercato di Tiago in collaborazione con José ha permesso ai giallorossi di ritrovare alcuni punti fermi che mancavano da tempo ma non ha comunque ovviato alle tante altre defezioni attualmente contraddistinguenti lo scacchiere giallorosso. Qualche operazione sicuramente interesserà l’attacco, laddove andranno fatte valutazioni su Shomurodov e, in generale, sulla tipologia e quantità di giocatori da affiancare e far coesistere con gli unici inamovibili di questo reparto, Abraham e Pellegrini.

Le voci di mercato e le suggestioni fin qui emerse lasciano intendere come Mou voglia ripristinare l’inizialmente collaudato 4-2-3-1, per il quale avrebbe individuato già diversi punti fermi sui quali fare affidamento.

Calciomercato Roma, 30 milioni e operazione Carles Perez slegata: Guedes arriva così

Tra questi, figura sicuramente il qualitativo esterno portoghese, Goncalo Guedes, reduce dalla sua migliore stagione in quella Valencia dove è riuscito in questi anni a esprimersi con grande continuità rispetto alla non felicissima parentesi in Ligue 1. Il connazionale di CR7 piace da tempo e, su questo fronte, sono arrivati importanti aggiornamenti secondo “Las Provincias“.

Sappiamo che dal Mestalla hanno inizialmente chiesto 40 milioni di euro ma abbiamo al contempo visto che l’ingerenza di Mendes e l’interesse di Gattuso nei confronti di alcuni giallorossi potrebbe far abbassare il prezzo del cartellino. Secondo la su citata fonte, in particolar modo, gli spagnoli avrebbero deciso la strada da seguire.

Sono disposti a vendere Goncalo, purché questo avvenga entro il 30 giugno, così da poter concretizzare una buona plusvalenza nel corso di quest’anno. Dopo di che, andrebbero a prelevare Carles Perez dallo scacchiere di Mourinho almeno 24 ore dopo la cessione del 7, così da portare l’acquisto dell’ex Barca sul bilancio della prossima stagione. Le stesse penne sottolineano come il prezzo del possibile nuovo esterno giallorosso potrebbe assestarsi sui 30 milioni di euro.