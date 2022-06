Calciomercato, Radio Radio: “È già della Roma”

Calciomercato Roma, annuncio a Radio Radio e primo colpo chiuso. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul non poco discusso e importante scenario.

Sono settimane di grandi movimenti e novità in casa giallorossa e non solo. Come in tante altre piazze, anche in quella romana gli addetti ai lavori stanno cercando di agire con tempestività e intelligenza al fine di plasmare una rosa che, come più volte evidenziato ed emerso nel corso della stagione, ha diversi limiti sui quali lavorare per provare a centrare il non semplice obiettivo di arrivare in Champions League.

Sulla falsariga di quanto sta accadendo da diversi anni a questa parte, anche nel corso della corrente campagna acquisti, a Trigoria si cercherà di lavorare su più fronti, a partire da quell’epurazione divenuta fondamentale filo rosso ma anche pressante tarlo per Pinto e colleghi dopo i non pochi errori compiuti in passato da presidenza e dirigenze diverse da quella attuale.

L’uscita di Fuzato e gli ultimi scenari sui non pochi esuberi ancora a libro paga dei Friedkin lasciano intendere come ci sia tutta la volontà di affrontare con serietà e in modo tempestivo la questione. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare del non meno importante lavoro in entrata che consenta di acuire risorse e qualità delle pedine gestite dal maestro Mourinho.

Calciomercato Roma, annuncio di Radio Radio su Frattesi

Quest’ultimo, come anche lo scorso anno, ha avanzato richieste chiare quanto precise e si aspetta di essere accontentato quanto prima da quel gm suo connazionale distintosi fin qui per un atteggiamento mediatico di sanissimo mutismo e finalizzato al tutelare il proprio lavoro e, soprattutto, il bene di una Roma che sta pian piano cercando di ritornare ai nobili livelli di un tempo.

I nomi fin qui accostati sono i più disparati ma, dopo il colpo Matic, è stato in particolar modo il binomio Celik-Frattesi a suscitare maggiore interesse e attenzione. In attesa di novità sull’anelato terzino del Lille, l’annuncio di queste ore a Radio Radio sembra lasciar intendere come sia tutto fatto per il 16 del Sassuolo, cresciuto nella Capitale e fortemente desideroso di ritornarvi. Il tweet della su citata afferma infatti a tal proposito: “Frattesi è della Roma. C’è l’accordo con il calciatore e anche tra il Sassuolo e la Roma”.