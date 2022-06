Dalla Spagna | Calciomercato Roma, addio definitivo: c’è anche la Juve

Calciomercato Roma, dalla Spagna insistono: l’esubero di Mou intrigherebbe anche non solo l’ex, ma anche la Juventus.

Settimana intensa in casa Roma, con Tiago Pinto che nella giornata di ieri si è reso protagonista di diversi incontri, con i quali ha allacciato dei contatti importanti sia sul fronte acquisti, che su quello legato alle uscite.

Due binari solo apparentemente paralleli, con il GM giallorosso che ha chiaramente necessità di cedere quelle pedine che non sono considerate funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho. In quest’ottica, risvolti importanti potrebbero esserci sulla questione legata al futuro di Gonzalo Villar: l’ex Elche, infatti, dopo il prestito al Getafe è ritornato alla Roma, ma la sua esperienza con i giallorossi è ormai finita, e l’ipotesi di un addio definitivo si sta facendo strada con sempre più concretezza.

Calciomercato Roma, anche Simeone ed Allegri su Villar

Dalla Spagna trapelano interessanti novità sotto questo punto di vista. Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, il Siviglia avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare esplicativamente il terreno. Gli andalusi, però, dovranno vedersela con una concorrenza deluxe. Anche l’Atletico Madrid e la Juventus, infatti, monitorano la situazione: per i bianconeri chiaramente non si tratta di una prima scelta, alla luce della volontà di Cherubini di dirottare le proprie attenzioni su una nuova mezzala fisica, dopo aver praticamente chiuso per Pogba. Tuttavia, la Vecchia Signora, nel caso in cui dovesse riuscire a piazzare Arthur, potrebbe fare un pensierino ad un’alternativa low cost, per dare all’occorrenza a Locatelli l’opportunità di rifiatare.