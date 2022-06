Calciomercato Roma, Zaniolo e non solo: doppio intreccio con la Juve

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo continua a tenere banco: maxi intreccio con la Juve, con relativo “scacco”. Le ultime di Sky.

Molte delle future mosse della Roma saranno inevitabilmente subordinate all’evolvere della situazione legata a Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso, con il cui entourage ci sono stati dei contatti importanti nelle scorse ore, è al centro di numerose voci di mercato: il contratto in scadenza nel 2024 non è stato ancora rinnovato, con Tiago Pinto che potrebbe procrastinare eventuali colloqui a settembre, a bocce ferme. Molto, però, dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno al tavolo del club capitolino, che al momento si è limitato a registrare qualche timido sondaggio esplorativo.

Sia il Milan che la Juventus, infatti, non hanno affondato il colpo, preferendo temporeggiare. In particolare, con i bianconeri si potrebbero creare le premesse per un doppio intreccio importante: Cherubini, infatti, che sta provando a convincere Angel Di Maria a vestire la maglia della Juve, ha individuato in Zaniolo e Berardi le possibili alternative; tuttavia, secondo quanto riferito da Sky, nel caso in cui si creassero le condizioni giuste per la cessione di Zaniolo, il primo nome sulla lista del gm giallorosso sarebbe proprio Domenico Berardi, autore di un’altra stagione importante con la maglia del Sassuolo. L’esterno italiano stuzzicherebbe non poco José Mourinho, ingolosito all’idea di puntare sull’esterno azzurro. Discorsi, ovviamente, subordinati, ad un’eventuale partenza di Zaniolo, per il quale i capitolini chiedono non meno di 50 milioni.