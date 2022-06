Sorteggio Champions League femminile, le avversarie della Roma

Sorteggio Women’s Champions League, le urne di Nyon hanno dato il responso. Ecco gli accoppiamenti delle giallorosse e non solo.

Alle ore 13 di oggi, venerdì 24 giugno 2022, le ormai note “palline” elvetiche hanno sentenziato gli accoppiamenti per la fase 1 della manifestazione continentale di calcio femminile.

Il turno 1 precede la fase a gironi a 16 squadre il cui inizio è fissato nel mese di ottobre. Esso prevede due percorsi, rispettivamente chiamati Campioni e Piazzate. Per entrambi, il primo turno è basato su due fasi con la formula del mini torneo in campo unico con gare a eliminazione diretta. Le semifinali sono in programma il 18 agosto mentre la finale e la partita per terzo e quarto posto tre giorni dopo.

Le vincitrici di ogni finale saranno undici del percorso campioni e quattro del percorso piazzate e avranno la possibilità di accedere al secondo turno, dove 24 squadre si sfideranno per gli ultimi 12 posti nei gironi insieme alle campionesse in carica del Lione unitamente alle qualificate di diritto (Barcellona, Chelsea e Wolfsburg).

Sorteggio Womens’s Champions League, ecco le avversarie delle giallorosse

Le giallorosse appartengono ad una delle due fasce del gruppo Piazzate, costituite da 16 squadre divise in due fasce da otto. Il gruppo di appartenenza è il numero 1, nel quale il Paris FC affronterà il Servette Fc e la Roma il Glasgow City FC.