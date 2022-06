Calciomercato Roma, 10 milioni e testa a testa con Monchi

Calciomercato Roma, spunta il nome a sorpresa per rinforzare la rosa di José Mourinho. Testa a testa in Liga.

L’attenzione mediatica nata intorno al mondo giallorosso in queste settimane è di indubbia importanza. Basti pensare allo scenario Zaniolo, ormai dallo scorso gennaio in grado di catalizzare grandi rumors e attenzioni e destinata a restare al centro di vicissitudini e confronti fino all’arrivo di una svolta, qualunque essa sia.

La situazione del 22, unitamente a quelle delle uscite dei tanti giocatori finiti nel corpus di epurati, non può non suscitare attenzione, complice una vicenda contrattuale che attualmente permette a Pinto di mantenere ancora una certa tranquillità, da accompagnare però con la consapevolezza che il passare del tempo può divenire autentico tiranno e comportare complicazioni di non trascurabile importanza.

Calciomercato Roma, 10 milioni e duello con il Siviglia in Turchia

Tralasciando la questione Nicolò e senza nemmeno addentrarci nelle tante voci che in queste ore sembrano essersi abbattute circa la suggestione Cristiano Ronaldo, ci limitiamo qui di seguito a evidenziare importanti novità legate al mercato in entrata. Fin qui, oltre all’entrata di Matic, abbiamo assistito alla ricerca di Tiago Pinto e colleghi di diversi elementi che potessero corroborare lo scacchiere di Mourinho in modo funzionale ed economicamente sostenibile.

Da diverso tempo, a Trigoria si sta cercando di trovare un punto di incontro con Frattesi e Celik, ambedue nomi caldissimi del recente periodo e per i quali potrebbero esserci novità tra non molto. A questi, però, si aggiunga anche quanto raccolto dal portale turco Yeniakit.com.

A detta di questi ultimi, infatti, la Roma e Mourinho sono interessati ad Abdulkadir Omur, centrocampista del Trabzonspor le cui qualità e la cui carta di identità (ha 23 anni) hanno suscitato non poche avances. Valutato circa 10 milioni di euro e reduce da 7 gol e 4 assist nell’ultima stagione, ha il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Siviglia.