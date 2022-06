Roma, Mourinho accelera per il precampionato: tutte le date

Mancano pochi giorni all’inizio del precampionato della Roma con il tecnico che scalpita per l’inizio della nuova stagione e del ritiro

Più passano i giorni e più si avvicina la conclusione della vecchia stagione e l’inizio di quella nuova. Il primo luglio è il giorno che convenzionalmente segna il gong iniziale della nuova annata, ma anche del calciomercato estivo, in cui tutte le trattative possono cominciare in via ufficiale. Fino ad ora, infatti, Tiago Pinto a Milano si è mosso prima dell’inizio delle contrattazioni in modo tale da organizzare al meglio il futuro. José Mourinho, infatti non vorrebbe avere nulla lasciato al caso e, soprattutto, vorrebbe arrivare il più preparato possibile all’inizio del ritiro giallorosso. Prima di quello, però ci sarà un incontro a Trigoria con tutti i giocatori che stanno ancora finendo le vacanze.

I vari Pellegrini, Abraham e compagni si stanno meritando il riposo dopo la scorsa annata. Anche se il sesto posto può non sembrare un traguardo importante, questo vale l’accesso in Europa League ed è già il primo miglioramento di Mourinho rispetto al passato. Oltre a questo, poi, va contata la vittoria della Conference che sta ancora facendo godere tutti i tifosi della Roma che hanno tappezzato la città con volantini celebrativi per rendere ancora più lunga e giallorossa l’estate capitolina. Da questi due risultati vuole ripartire lo Special One, che ha intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi e migliorarsi ancora. Prima di tutto questo, però, c’è da passare nel precampionato.

Roma, tutte le date del precampionato

Le date da ricordare non sono molte, ma sono importanti. Innanzitutto, come riporta Il Messaggero, la prima data importante da segnare sui calendari è il 4 luglio, giorno delle visite mediche dei giocatori che si incontreranno a Villa Stuart. Il giorno seguente, quindi martedì 5, c’è il raduno della Roma a Trigoria con l’inizio degli allenamenti. Saranno due le partite in programma, contro due squadre locali per mettere minuti nelle gambe. L’11 dello stesso mese, invece, ci sarà la partenza per il Portogallo e l’arrivo in Algarve, con tappa ad Albufeira. Lì inizieranno gli allenamenti veri e propri per preparare la stagione. Infine, sono quattro le amichevoli in programma: contro lo Sporting Lisbona a Faro il 19 luglio e poi un’altra con il Nizza. il 23 c’è il ritorno nella Capitale, e il 30 un viaggio in Israele per affrontare il Tottenham. Infine, il 6 agosto c’è la sfida con il Barcellona per il trofeo Gamper.