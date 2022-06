Calciomercato Roma, trattativa avviata in Bundesliga: tutte le cifre

Il calciomercato della Roma deve sbloccarsi anche in uscita: in Bundesliga la trattativa per un addio è già avviata

Si è già infiammato il calciomercato estivo della Roma, con gli arrivi di Matic e Svilar a parametro zero. Mentre si continuano a cercare nuovi rinforzi per colmare le lacune nella rosa a disposizione di Mourinho, sarà importante anche riuscire a piazzare in uscita gli esuberi.

Tra i vari giocatori che Mourinho ha deciso che non faranno parte della rosa per la prossima stagione c’è anche Amadou Diawara. Il centrocampista guineano non è stato mai utilizzato da Mourinho in questa stagione, così Tiago Pinto sta cercando un nuovo club per lui. Con un club di Bundesliga la trattativa sarebbe già avviata.

Calciomercato Roma, Hertha Berlino su Diawara: trattativa avviata

Il centrocampo della Roma vedrà cambiare diversi protagonisti, con addii e nuovi arrivi. Uno dei giocatori pronti a fare le valigie sembrerebbe essere Amadou Diawara. Il centrocampista arrivato dal Napoli nel 2019 non ha più spazio nella Roma, e Mourinho glielo ha ampiamente disputato. Così Tiago Pinto sta cercando acquirenti.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de ‘Il Tempo’, a mettere gli occhi su Diawara sarebbe l’Hertha Berlino. Il club tedesco infatti sembrerebbe fare sul serio per il centrocampista e avrebbe offerto alla Roma 500 mila euro per il prestito con diritto di riscatto. La Roma però vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto o cederlo subito a titolo definitivo. La trattativa tra le due squadre sembrerebbe però ben avviata, con i giallorossi pronti a lasciare partire Diawara dopo una stagione in cui in campo non si è mai visto.