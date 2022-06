Calciomercato Roma, 20 milioni per il centrocampista da 10 gol in stagione

Calciomercato Roma, affare da 20 milioni: spunta l’interesse per un ex Serie A che sarebbe pronto al rientro in Italia

Dopo aver preso Matic e perso Mkhitaryan, la Roma è alla ricerca di un altro centrocampista per rinforzare il reparto mediano di José Mourinho. I nomi che circolano sono sempre gli stessi in questo momento. Da Frattesi ad Aouar, che sono gli obiettivi principali. Ma secondo Il Romanista questa mattina in edicola, potrebbe spuntare un altro profilo: un centrocampista che in Serie A ha già giocato, che adesso detta legge praticamente in Ligue 1 con la maglia del Lens.

Il nome è quello di Fofana, ex Udinese, che ha chiuso la sua stagione in Francia con 10 gol all’attivo tra campionato e Coppa di Francia. Classe 1995, ha un contratto in scadenza nel 2024. Quattro stagioni con la maglia bianconera addosso, prima di prendere un aereo verso i “cugini” d’Oltralpe.

Calciomercato Roma, Fofana nel mirino

Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. Forse si potrebbe chiudere anche per qualcosa di meno spiega il quotidiano. Un profilo che Il Romanista mette in evidenza citando un agente molto attivo sul mercato francese. Sulle qualità fisiche di Fofana ci sono pochi dubbi ovviamente: rispetta quelle caratteristiche che José Mourinho vuole. E poi, a suo vantaggio, c’è il fatto di conoscere il campionato italiano. Un passaggio questo che si potrebbe rivelare fondamentale per dare un’accelerata, chissà, all’operazione.

Sicuramente quella appena andata in archivio è stata la migliore stagione del mediano ivoriano in carriera: qualità e quantità e un numero importanti di reti che lo hanno messo al centro dell’attenzione anche di altri club. Insomma, Pinto non si ferma e cerca in tutti i modi di regalare a Mou gli elementi richiesti. E anche Fofana è da inserire in questa lunga lista che gira dalle parti di Trigoria.