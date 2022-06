Calciomercato Roma, asta per Kluivert: spunta un nuovo club

Non solo nuovi innesti per la Roma, che deve pensare anche a cedere gli esuberi: asta per Kluivert con un nuovo club in corsa

Durante il calciomercato estivo è facile farsi prendere dalla voglia di vedere tanti nuovi arrivi. Ma altrettanto importanti sono le cessioni per fare posto e finanziare i nuovi colpi. In casa Roma infatti ci si sta concentrando anche su questo, sul piazzare quei giocatori che ormai sembrerebbero non fare più parte del progetto giallorosso.

Tra questi c’è anche Justine Kluivert, attaccante classe ’99 che alla Roma non è mai riuscito a esplodere definitivamente e nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Nizza, collezionando 31 presenze, 6 gol e 6 assist. L’olandese ora, al ritorno dal prestito, farà nuovamente le valigie verso una nuova destinazione. In Francia scatta l’asta con un nuovo club che si inserisce.

Calciomercato Roma, futuro Kluivert: c’è anche il Monaco

Una stagione comunque positiva quella disputata da Justine Kluivert con la maglia del Nizza, aiutandolo a conquistare un posto in Conference League e la finale di Coppa di Francia. Adesso però il futuro dell’olandese torna a essere un punto interrogativo, poiché alla Roma non c’è più spazio per lui.

In Francia Kluivert sembrerebbe avere diversi ammiratori, tra cui il Marsiglia, dove in rosa ci sono già diversi ex giallorossi come Under e Gerson. A inserirsi per l’attaccante olandese però sembrerebbe essere anche il Monaco, che giocherà i preliminari di Champions League. Dunque in Francia scatta l’asta per Kluivert e la Roma è pronta a preparargli le valigie.