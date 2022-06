Calciomercato Roma, il Barça lo manda via: testa a testa con Conte

La Roma si guarda intorno per rinforzare la rosa e mette nel mirino un giocatore in uscita dal Barcellona: testa a testa con Conte

Il calciomercato estivo vive già uno snodo fondamentale della sessione, ovvero l’apertura ufficiale della finestra per i trasferimenti, che avverrà tra meno di una settimana. In casa Roma continua a essere alto l’entusiasmo dopo la vittoria della Conference League e i primi nuovi arrivi, ovvero Nemanja Matic e Mile Svilar. Tiago Pinto e la società però devono continuare a lavorare per completare la rosa da mettere a disposizione di Mourinho per la prossima stagione.

Tra i reparti che urgono rinforzi c’è sicuramente la difesa, dove Mourinho cerca un centrale mancino. La soluzione per la Roma potrebbe arrivare dal Barcellona, che sembrerebbe aver messo alla porta un difensore. Su di lui però ci sarebbe anche l’interesse del Tottenham.

Calciomercato Roma, Lenglet in uscita dal Barcellona: Mourinho sfida Conte

Il Barcellona sta vivendo un nuovo momento di rivoluzione in questo calciomercato estivo. I catalani vogliono tornare a vincere e sono pronti a cambiare diversi protagonisti in rosa. Secondo quanto riportato dal giornalista Ruben Uria di ‘Goal.com’, il Barcellona avrebbe messo alla porta Clement Lenglet e tra i club interessati al difensore ci sarebbe anche la Roma.

Il centrale francese classe ’95 sarebbe il profilo perfetto per la retroguardia giallorossa, essendo anche mancino. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte. La Roma sembrerebbe voler prendere in prestito Lenglet, mentre il Barcellona vorrebbe inserire anche un’opzione per la cessione definitiva. Dunque la Roma lavora per rinforzare la difesa puntando il mirino nel Barcellona, affrontando un altro testa a testa con Conte per il difensore.