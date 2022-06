Calciomercato Roma, tradimento Ronaldo: ha incontrato un altro club

Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo si è offerto ai giallorossi. Ma la scorsa settimana avrebbe incontrato un altro club. Le ultime

Vi abbiamo parlato questa mattina di come la Gazzetta dello Sport abbia confermato il fatto che Cristiano Ronaldo, attraverso l’agente Jorge Mendes, si sia offerto alla Roma di José Mourinho. Ma non ci sarebbe solamente un possibile ritorno in Italia nella testa del portoghese che, secondo quanto riportate dal The Athletic, uno delle fonti più importanti in Inghilterra, potrebbe avere anche altre intenzioni. E in questo caso sarebbe un vero e proprio tradimento al Manchester United.

Un incontro andato in scena la scorsa settimana tra Mendes e il nuovo proprietario del Chelsea, colui che ha preso lo scettro da Abramovich, Todd Boehly. Il fatto che i Blues giochino la prossima Champions League potrebbe essere un fattore importante nelle intenzioni dell’attaccante portoghese, che sta vagliando tutte quelle che sono le soluzioni che si potrebbero verificare.

Calciomercato Roma, Ronaldo ha parlato con il Chelsea

Un primo incontro, come detto, e nulla di più. Un discorso intavolato anche per il fatto che i Blues sono alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Lukaku che ormai è promesso sposo dell’Inter. Un’operazione nella sua fase embrionale che, però, il Chelsea starebbe iniziando a valutare. Potrebbe anche essere il regalo della nuova proprietà ai tifosi dopo un ventennio di successi in Inghilterra e in Europa. Chissà, vedremo.

In ogni caso, Ronaldo, ancora il proprio futuro non lo ha deciso e come vi abbiamo spiegato questa mattina come la Roma appaia davvero in corsa per l’ex Real Madrid e Juventus. La cosa certa è che col Manchester United il rapporto si dovrebbe interrompere per quella che è stata la prima sensazione dopo l’incontro con il nuovo tecnico olandese Teh Hag. Poi, il futuro, è realmente tutto da scrivere.