Calciomercato Roma, colpo di scena Ronaldo | Ribaltone Sky

Calciomercato Roma, intrigo Ronaldo: le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra sono da attenzionare. Nuovo colpo di scena.

Ronaldo o non Ronaldo, to be or not to be? In questo monologo interiore che sta scaldando (semmai fosse necessario) i cuori dei tifosi della Roma, il profilo del fuoriclasse portoghese sicuramente non passa inosservato.

Al limite tra suggestione e realtà, tra sogno ed opzione complicatissima ma praticabile, l’operazione Ronaldo si staglia comunque nel limbo delle occasioni da cogliere solo a determinate condizioni, e da bypassare in caso contrario. Mettere le mani sul cinque volte Pallone d’oro sarebbe possibile, ad esempio, solo se il portoghese decidesse di decurtarsi in sostanziosa l’ingaggio, e la Roma ipoteticamente riuscisse ad ottenere un discreto gruzzoletto dalla cessione di Zaniolo. Insomma, discorsi ancora troppo prematuri, anche perché dall’Inghilterra sembrano avere idee “leggermente” diverse.

Calciomercato Roma, dietrofront Ronaldo: le ultimissime

Stando a quanto riferito da Sky Sports Uk, infatti, le chances che Cristiano Ronaldo resti al Manchester United sono molto alte, con Ten Hag che appare piuttosto convinto di avere le carte in regola per trattenere all’ombra dell’Old Trafford il fuoriclasse portoghese. In più di una circostanza, del resto, l’ex allenatore dell’Ajax ha elogiato con parole al miele il cinque volte Pallone d’oro, il cui entourage, però, stando alle indiscrezioni che trapelano sempre d’Oltremanica, avrebbe incontrato il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, per sondare la situazione. Insomma, rebus ancora tutto da sciogliere: lo United non “teme” ribaltoni, staremo a vedere quello che succederà.