Calciomercato Roma, regalone per Mou: pazza idea dal Chelsea

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra ne sono sicuri: anche i giallorossi stanno monitorando con interesse la situazione.

La sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata nel vivo, con Tiago Pinto molto attento all’evolvere della situazione sia sul fronte entrata, che su quello legato alle uscite. Due binari solo apparentemente paralleli, e che invece potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta.

Uno dei nomi più chiacchierati, ovviamente, è quello di Nicolò Zaniolo: il futuro dell’esterno offensivo giallorosso è ancora tutto da scrivere, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete. I colloqui per il rinnovo sono stati rinviati, ma la sensazione è che – salvo dietrofront improvvisi – i giallorossi possano entrare nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello solo a fronte di un’offerta da 50 milioni di cash. Soldi che, eventualmente, sarebbero subito reinvestiti per il suo sostituto: il profilo di Berardi, in quest’ottica, è sempre spendibile, ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Roma, occasione Ziyech: sfida infinita al Milan

Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, anche la Roma avrebbe messo gli occhi su Hakim Ziyech, accostato negli ultimi giorni anche al Milan. E proprio con i rossoneri, infatti, Pinto potrebbe dar vita ad un interessante binario: nel caso in cui effettivamente i rossoneri dovessero entrare nell’ordine di idee di sferrare l’assalto a Zaniolo, chiaramente offrirebbero l’occasione propizia ai giallorossi per mettere le mani su Ziyech, al quale Tuchel ha ritagliato un ruolo importante nel proprio scacchiere tattico in modo troppo altalenante. Quello di Ziyech, infatti, sarebbe un profilo che intrigherebbe e non poco José Mourinho. Sull’esterno offensivo ex Ajax, comunque, vigilerebbero anche Siviglia, Lione e Marsiglia.