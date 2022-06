Sui bookmaker italiani la quota per Cristiano Ronaldo alla Roma continua a scendere con il passare dei giorni, quasi a indicare come la fumata bianca per il clamoroso affare sia ormai imminente. La verità è un’altra e basta guardare agli allibratori inglesi.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!