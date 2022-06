Calciomercato Roma, frenata Dybala: Marotta dice tutto

Calciomercato Roma, è arrivato in questi minuti l’importante annuncio relativo al futuro di Paulo Dybala.

Da almeno un mese a questa parte l’argentino rappresenta uno degli uomini chiave della corrente campagna acquisti. Questo alla luce non solo delle sue indubbie qualità quanto, piuttosto, anche per un’età che rende il 10 un profilo appetibile e nel pieno della sua carriera. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare dell’aspetto più importante legato alla sua situazione contrattuale.

Come ormai noto da metà marzo, Paulo non ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus ed è attualmente un nobilissimo parametro zero in grado di suscitare attenzioni e suggestioni a tante squadre di Italia e non solo. Dopo le prime suggestioni legate al mondo Roma e alla possibilità di poter assistere al suo passaggio alla corte del grande estimatore Mourinho, il club più vicino a lui è stato per almeno due settimane l’Inter.

Calciomercato Roma, Marotta dice tutto e fa chiarezza su Dybala

Tra i nerazzurri e gli intermediari di Dybala sembrava ormai essere stato definito quasi tutto, complici i reiterati incontri in quel di Milano tra Marotta e colleghi con Antun o altri personaggi facenti le veci dell’ormai ex Juventus. La fumata bianca sembrava poter essere favorita anche dal bel rapporto tra il ds dell’Inter che portò alla Juventus un giovanissimo Paulo reduce dalla grande esperienza al Palermo.

Proprio Beppe si è espresso sulla questione da qualche minuto, commentando la vicenda come segue. “Non nascondo gli incontri con i rappresentanti di Dybala. Noi manager dobbiamo sempre fare sondaggi e cercare novità e tra questi c’è stato e c’è ancora Dybala. Per arrivare al dunque sempre però trovare delle convergenze importanti. Ad oggi però non abbiamo alcun tipo di definizione dei rapporti”.