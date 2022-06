Calciomercato Roma, niente Arthur: scelta la contropartita per Zaniolo

Calciomercato Roma, aumentano le voci relative alla possibilità di assistere al passaggio in bianconero di Nicolò Zaniolo.

Il 22 è da tempo sulla bocca di tutti, e non solo all’ombra del Colosseo. Basti pensare alle polemiche nate dopo i cori in occasione dei festeggiamenti per la vittoria in Conference League o alle tante altre volte in cui Nic abbia fatto parlare di sé, non sempre per colpe o meriti personali.

In particolar modo, sono diversi anni che il talento sciorinato, seppur non con continuità, ha catalizzato nobili apprezzamenti in Italia e all’estero. Il doppio infortunio e l’attesa per il suo rientro hanno però sempre allentato possibili affondi da parte di società di Serie A o di altri campionati. Dopo una stagione disputata nella sua totale interezza e in occasione della quale l’ex Inter ha dimostrato di aver messo alle spalle il doppio e pesante infortunio, diversi club sono però tornati a bussare alla porta di Pinto.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus per Zaniolo

Quest’ultimo sa bene di trovarsi in una condizione particolare, vantando nelle proprie mani un potenziale fuoriclasse che ha però ha evidenziato in questi pochi anni di carriera di presentare problematiche fisiche e alcuni limiti caratteriali di certo plasmabili ma che non possono essere ignorati ai fini di una valutazione preliminare ad un affondo decisivo.

La Roma valuta Zaniolo circa 55 milioni di euro, come chiaro da tempo. La squadra attualmente maggiormente interessata lui è la Juventus che non è però disposta ad accontentare una richiesta considerata esagerata. Secondo “La Repubblica” si sta valutando l’inserimento di una contropartita quale Moise Kean che è gradito ai giallorossi ma è considerato fuori dal progetto bianconero.