Roma, salta l’amichevole di lusso: il comunicato ufficiale

Roma, salta l’amichevole di lusso: José Mourinho ha deciso di cambiare i programmi in vista dell’inizio della Serie A.

La nuova stagione calcistica è ormai alle porte. Sono stati già ufficializzati i calendari di tutti i principali campionati europei, tra cui la Serie A che avrà un mese di agosto pieno di impegni come mai capitato prima. Per via della lunga sosta invernale per i Mondiali di calcio in Qatar, quello che partirà alla vigilia di Ferragosto sarà un campionato anomalo. Niente classica sosta dopo le prime due giornate, anzi già ad agosto ci sarà un turno infrasettimanale.

Iniziare bene la stagione sarà di fondamentale importanza e il calendario sembra dare una mano alla squadra allenata da José Mourinho. A parte lo scontro a Torino contro la Juventus della terza giornata, per il resto le prime sette giornate sono alla portata dei giallorossi che potrebbero così prendere la giusta rincorsa. Oltre a essere un superbo comunicatore, lo Special One José Mourinho è anche un abile stratega e sta già pianificando nei minimi dettagli il lavoro da svolgere per iniziare su di giri e ripresentarsi al massimo anche dopo la sosta per i Mondiali.

Roma, niente amichevole di lusso col Barcellona

Nei calcoli di Mourinho evidentemente l’amichevole di lusso contro il Barcellona a una settimana dall’inizio della Serie A era uno sforzo inutile e compromettente. E così il club ha deciso di rinunciare, ufficializzando la decisione tramite un comunicato apparso sul sito internet. Una decisione che vale anche per la squadra femminile

“L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022.

La scelta deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, in modo tale da creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club.

Tutte e due le squadre proseguiranno il loro percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti.

Si ringrazia per l’invito il Barcellona, a cui il Club augura un buon prosieguo di preparazione estiva.