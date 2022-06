Calciomercato Roma, chiuso il cerchio: ecco il direttore sportivo

Calciomercato Roma, chiuso il cerchio dirigenziale: ecco il nuovo direttore sportivo. La scelta di Tiago Pinto

Mancava formalmente un nome, nell’organigramma della Roma. Adesso la lista da consegnare alla Lega è piena in tutte quelle che devono essere le componenti. Dopo l’addio di Morgan De Sanctis, che è andato alla Salernitana, c’era il buco nella figura del nuovo direttore sportivo giallorosso. Secondo il quotidiano Il Tempo in edicola questa mattina, Tiago Pinto avrebbe fatto la scelta.

Sarà Mauro Leo il nuovo diesse della Roma. Da osservatore a direttore, una scelta dovuta a quella che sono ovviamente le questioni burocratiche che si devono rispettare all’interno di una società. Ha già un ruolo definito Leo secondo il giornale.

Calciomercato Roma, il ruolo di Mauro Leo

Leo si occuperà principalmente, quasi in maniera totale oseremmo dire noi, di quelli che sono i giocatori in prestito. Non avrà “potere decisionale” su quelle che saranno le scelte delle entrate della prima squadra. Lì, il grande capo, da un anno e mezzo a questa parte è Tiago Pinto rimarrà così anche il prossimo anno.

Nessun stravolgimento insomma in quello che è il quadro societario voluto dalla famiglia Friedkin, ma solamente una questione di burocrazia che ha costretto comunque la Roma a nominare questo nuovo elemento nello scacchiere societario. Giusto così, ovviamente. Ma in tutto questo, la scelta di Leo, sicuramente è dettata anche dal fatto che l’osservatore ha mostrato di avere delle qualità importanti nella sua carriera dentro Trigoria. Questa decisione potrebbe anche essere vista come un riconoscimento per quello che è stato il suo lavoro nel corso di questi anni.