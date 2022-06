Calciomercato Roma, Mendes non basta: Mourinho tradito dalla Premier

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità relative al futuro del giocatore da tempo seguito dai giallorossi e per il quale potrebbero prossimamente arrivare svolte di non poco conto.

Se fino a qualche settimana fa abbiamo parlato di una Capitale rovente per la fresca e importante vittoria in Conference League, la situazione non sembra ad oggi essere cambiata di molto. Sia chiaro, non ci riferiamo ai soli 40 gradi percepito all’ombra del Colosseo quanto, piuttosto, ad un fermento che sta avvolgendo unitamente ad un sentimento di disillusione l’etere capitolino tutto.

Le voci uscite in questi giorni circa la possibilità di assistere il 29 giugno ad un evento clamoroso ma non specificato allo Stadio Olimpico rappresenta una delle questioni più dibattute e rischia di far passare in secondo piano le tante altre novità che potrebbero interessare la squadra di Mourinho nel prossimo futuro.

Quest’ultima è attesa dal doversi rinforzare con tempestività e intelligenza, come confermato anche dai tanti nomi che sembrerebbero essere finiti sul taccuino di Pinto e che lasciano intendere come ci sia grande anelito al miglioramento ma al contempo la necessità di rispettare determinati paletti economici e finanziari.

Calciomercato Roma, inserimento dalla Premier League per Guedes

I nomi accostati fin qui sono numerosi e rispondono a diverse tipologie di identikit. Dal nazionale Frattesi, ben conscio della realtà romana e della Serie A, al turco Celik. Il tutto passando per un Paulo Dybala che resta sempre quantomeno sullo sfondo delle fantasie giallorosse ricoperte da una patina meno utopistica rispetto a quella che a distanza di quarant’anni porterebbe alla rimessa in scena della più degna opera di Ennio Flaiano.

Senza abbandonarsi a pensieri circa quel Marziano (o meglio, Cristiano) da Madeira, riferiamo importanti novità relative ad un suo connazionale di cui non poco si è parlato ultimamente. Ci riferiamo a Goncalo Guedes, esterno del Valencia reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera e attualmente rappresentante il desiderio di diversi dirigenti e allenatori, Pinto e Mourinho inclusi.

Su questo fronte ha da poco elargito preziosi aggiornamenti Matteo Moretto. A sua detta il Valencia necessita di monetizzare ma la Roma non è disposta ad assecondare le richieste avanzate dai Pipistrelli. Al momento si segnalano alcune attenzioni anglosassoni, complice la presenza di diversi club di Premier League quali Newcastle e Wolverhampton.