Calciomercato Roma, rinforzo a sorpresa in Serie A

Calciomercato Roma, spunta il nuovo intrigante nome in Serie A per rinforzare lo scacchiere di Mourinho.

In una fase dominata da accostamenti anche non poco arditi, sono diverse le squadre del nostro campionato distintesi fin qui per il monitoraggio di profili che già conoscano il nostro campionato. Basti pensare ai rinforzi del Monza che ha quest’oggi ufficializzato Alessio Cragno, reduce da una crescita importante in quel di Cagliari e desideroso di ripartire dalla neo-salita squadra di Berlusconi dopo la discesa in Serie B dei sardi.

E ancora, si pensino agli interessi per i diversi giovani e validi elementi di squadre di mezza classifica. Aslani o Parisi potrebbero essere emblematici esempi ma, pensando al mondo Roma, sono diverse settimane in cui si parla del possibile ritorno di Davide Frattesi in giallorosso dopo la grande stagione al Sassuolo.

Calciomercato Roma, nome a sorpresa in Serie A: Mourinho su Lukic

L’opportunità di far ritornare Davide all’ombra del Colosseo non rappresenta però l’unico scenario che Pinto potrebbe tenere in considerazione in questa corrente campagna acquisto. Certo, dopo le settimane dominate dalle voci su Dybala (e Totti) nonché gli ultimi giorni contraddistinti dalla suggestione Ronaldo, i tifosi si aspettano un gran colpo ma ciò non significa che eventuali approdi di profili meno altisonanti debbano rivelarsi meno felici del previsto.

In particolar modo, riportiamo un importante aggiornamento da poco giunto dall’esperto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo ha evidenziato come i giallorossi abbiano messo nel mirino Sasa Lukic, inamovibile della mediana di Juric ma attualmente a un bivio. A 26 anni ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è adesso chiamato alla scelta tra il rinnovo o la possibilità di provare un importante salto per il proprio futuro. La tentazione Mourinho c’è, seguiranno aggiornamenti.