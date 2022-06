Calciomercato Roma, nuovo assalto in casa Torino per il centrocampista Lukic. Ecco il prezzo fissato per il calciatore serbo dal club granata.

Sono giorni di passione per Tiago Pinto, general manager della Roma. Il portoghese lavora senza battute d’arresto alla creazione della nuova Roma da consegnare a Josè Mourinho. Il tecnico lusitano sta accelerando verso il ritorno a Trigoria, in programma il 5 luglio per il ritiro pre-stagionale. Fari puntati sul settore nevralgico del campo, dopo l’innesto Matic a parametro zero e la pista Frattesi in dirittura d’arrivo, spunta anche l’assalto al serbo del Torino. Ecco la richiesta del club guidato da Urbano Cairo per il cartellino di Sasa Lukic.

Meno di una settimana al ritiro pre stagionale in programma a Trigoria, Tiago Pinto sta cercando di stringere i tempi per consegnare nuovi innesti a Mou il prima possibile. Il tecnico portoghese sa bene quanto sia importante partire col piede giusto in questa stagione, che vedrà l’anomalia di due mesi di stop a cavallo tra autunno ed inverno. Il general manager giallorosso sta cercando la quadra con il Sassuolo per arrivare alla firma di Davide Frattesi, secondo rinforzo a centrocampo per Josè Mourinho. Si accende anche la pista che vede la Roma sulle tracce del numero 10 del Torino, Sasa Lukic, ecco quanto descritto dall’edizione odierna de La Stampa.

Calciomercato Roma, assalto a Lukic: ecco quanto serve

Il centrocampo giallorosso può conoscere un restyling totale in vista della prossima stagione. La zona nevralgica del campo ha visto il nuovo ingresso di Nemanja Matic, prelevato a costo zero dal Manchester United. Un altro serbo che sembra esser entrato con decisione nei radar giallorossi è Sasa Lukic, numero 10 del Torino. Il centrocampista è stata una delle armi tattiche dei granata quest’anno, con Juric che gli ha ridisegnato un ruolo su misura per le sue caratteristiche. Ora, secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, la sua permanenza in granata non sembra così scontata. Il contratto è in scadenza nel 2024 e Urbano Cairo avrebbe deciso di lasciarlo partire qualora dovesse arrivare la richiesta economica giusta: oltre venti milioni di euro. La Roma è interessata al profilo del duttile centrocampista, ma attenzione anche ai radar della Premier League.