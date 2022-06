Calciomercato Roma, Monchi se la ride: non ascolterà altre offerte

La Roma cerca rinforzi per il suo reparto difensivo, ma uno dei giocatori osservati avrebbe già deciso: Monchi può sorridere

Il calciomercato estivo vede la Roma pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, così da costruire una squadra solida per la prossima stagione, che possa puntare in alto. I primi acquisti sono già stati completati, ovvero Nemanja Matic e Mile Svilar, ma le lacune da colmare sono ancora diverse nella rosa giallorossa.

In particolare Mourinho starebbe cercando un difensore centrale di piede mancino da affiancare a Mancini e Smalling sul lato sinistro dei tre di difesa. Uno dei nomi accostati alla Roma è quello di Marcao, centrale difensivo del Galatasaray. A sorridere però potrebbe essere Monchi, vecchia conoscenza della Roma e direttore sportivo del Siviglia, che già da tempo ha messo nel mirino il brasiliano.

Calciomercato Roma, Marcao ha deciso: vuole solo il Siviglia

Sono tanti i reparti su cui la Roma deve ancora lavorare in chiave calciomercato, uno di questi è la difesa. Infatti Mourinho vorrebbe un centrale di piede mancino, che nella rosa al momento non è presente. Così tra i nomi accostati ai giallorossi ci sarebbe anche quello di Marcao, centrale del Galatasaray reduce da una buona stagione, che lo ha portato a finire nel mirino di diversi club.

Il centrale brasiliano però sembrerebbe aver scelto la sua prossima destinazione ormai. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca’, il difensore del Galatasaray vorrebbe solo il Siviglia e avrebbe comunicato al club spagnolo che non accetterà altre offerte. Marcao dovrebbe passare al Siviglia per una cifra intorno ai 10-12 milioni, tre in meno rispetto alla richiesta iniziale del Galatasaray di 15 milioni. Dunque deciso il futuro di Marcao, che per la Roma poteva essere un’opzione, anche se nelle ultime settimane il suo nome era meno forte in orbita giallorossa.