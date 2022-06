Calciomercato, Frattesi-Roma con lo scambio: Carnevali svela tutto

Calciomercato Roma, le parole di Giovanni Carnevali sul futuro di Davide Frattesi: ecco quanto rilasciato a Sky.

Ore caldissime sul fronte Frattesi. A Rimini, infatti, sono presenti sia Carnevali sia Tiago Pinto, che puntano a ridurre le distanze tra domanda ed offerta.

Ai microfoni di Sky, proprio Carnevali ha fatto il punto della situazione, toccando diversi punti della trattativa in essere con la Roma, per il trasferimento del centrocampista nella Capitale. Ecco le sue parole:

“Incontro con Pinto? Aspettiamo ancora qualche ora, abbiamo un pò il tempo per parlare, in una cornice un pò diversa rispetto a quella solita. Ben venga una serata come questa.

A che punto è la trattativa? Innanzitutto il rapporto con la Roma è ottimo: una della società con cui abbiamo fatto più affari, c’è grande stima con la proprietà. C’è veramente il desiderio da parte della Roma di prendere un ragazzo che consideriamo importante, un giovane che già fa parte del giro della Nazionale, a cui abbiamo dato un valore congruo. La distanza c’è. Abbiamo parlato dell’inserimento di qualche giovane, la Roma ne ha tanti. A gennaio ne abbiamo preso un altro: Cervo. Vediamo cosa succederà.

Calciomercato Roma, Carnevali su Frattesi e Berardi

Carnevali ha poi continuato: “Bove nella trattativa Frattesi?La Roma ha tanti giocatori interessanti, come Volpato. Quando ci siamo parlati con Pinto, gli ho detto – Beh, se non troviamo un accordo, accantoniamo un pò il discorso Frattesi, e lavoriamo sull’acquisto di un giovane. Non è necessario fare la vendita di un calciatore, soprattutto quando ci sono giovani interessanti.”

Su Berardi: “Da parte del ragazzo c’è anche la volontà di andare in un grande club per fare la Champions: prima di cederlo, ci pensiamo bene. Non abbiamo alcuna idea di cedere tutti i migliori giocatori.”