Calciomercato Roma, il cerchio sta per chiudersi: il jolly fa saltare il banco

Calciomercato Roma, ore frenetiche per provare a trovare la quadra definitiva: il jolly che “rischia” di fare la differenza.

Quello che sta per cominciare, potrebbe configurarsi come un week-end importante nell’economia del mercato della Roma, con i giallorossi che lavorano incessantemente per riuscire ad imprimere la svolta decisiva alle operazioni in entrata e in uscita.

In giornata, si segnala non solo lo sprint finale per Celik, per il quale è stato trovato un accordo di massima con il Lille sulla base di un’operazione da 7 milioni di euro, a cui aggiungere il 15% della futura rivendita, ma anche i contatti sempre più intensi con il Sassuolo, per provare a chiudere definitivamente il cerchio per Frattesi, il grande obiettivo della mediana giallorossa. Negli ultimi giorni era stata sancita una distanza importante tra domanda ed offerta, pari a circa 7 milioni di euro: discrepanza che, stando a quanto riferito da calciomercato.it, starebbe lasciando il posto ad un maggiore ottimismo, visti i contatti positivi delle ultime ore che hanno contribuito ad avvicinare le parti.

Calciomercato Roma, Volpato nell’operazione Frattesi: la situazione

Puntando sul 30% legato alla futura rivendita, l’intenzione di Tiago Pinto è quella di provare a ridurre l’esborso cash, portandolo al di sotto della soglia dei 20 milioni di euro. Ricordiamo che i neroverdi erano partiti da una valutazione da oltre 30 milioni di euro che però, al netto della percentuale di rivendita, ha fatto sì che la base d’asta degli emiliani si aggirasse sui 23-24 milioni. Soldi che la Roma non ha intenzione di mettere sul piatto; a tal proposito, occhio all’eventuale inserimento di contropartite gradite ai neroverdi. Il profilo di Volpato è sempre spendibile: staremo a vedere se i contatti delle ultime ore potranno spianare la strada in vista della fumata bianca definitiva.