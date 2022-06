Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: 20 milioni per Frattesi

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky: offerta da 20 milioni per Frattesi. Summit con il Sassuolo più vicino.

Dopo la fase di stallo degli ultimi giorni, utile a tastare il terreno per capire i margini di manovra, la Roma è in procinto di affondare il colpo per Davide Frattesi.

I dialoghi degli ultimi giorni hanno portato ad un sensibile riavvicinamento tra le parti. Secondo quanto riportato da Sky, la Roma sarebbe intenzionata a mettere sul piatto 20 milioni di euro. Al momento, il Sassuolo continua a chiederne 25: la distanza, dunque, non è molto ampia, e potrebbe essere colmata nel corso delle prossime ore. Proprio in questi istanti, Pinto è a colloquio con Giovanni Rossi, uno degli uomini fidati di Carnevali, che dovrebbe incontrare il General manager della Roma nella notte, o domattina.

La volontà dei capitolini è quella di chiudere il cerchio a stretto giro di posta: dopo i sondaggi esplorativi che ormai si protraggono da diverse settimane, la Roma ha deciso di fiondarsi con convinzione su Frattesi, per rimpolpare un reparto già rinforzato dall’innesto di Matic. Frattesi ha già scelto la Roma, e la fumata bianca sembra essere sempre più vicina. Ricordiamo che Pinto ha chiuso positivamente, quest’oggi, l’affare legato allo sbarco nella Capitale di Celik. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel corso delle prossime ore.