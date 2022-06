Calciomercato, accordo ufficiale: guadagnerà anche la Roma

Calciomercato, è arrivato anche l’annuncio ufficiale a suggellare il tutto: guadagna anche la Roma. Ecco il comunicato.

In quel di Rimini, Tiago Pinto verosimilmente incontrerà Giovanni Carnevali, per provare a definire in tutti i suoi aspetti il trasferimento di Davide Frattesi alla Roma,. La distanza tra domanda ed offerta si sta sempre più assottigliando, al punto che la fumata bianca sembra essere sempre più vicina. Giornata importante sul fronte entrate (Celik è virtualmente un nuovo calciatore giallorosso), ma anche sul fronte uscite.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Lazio ha annunciato l’acquisto di Matteo Cancellieri, calciatore sul quale la Roma “godeva” del 20% della rivendita. Qualora dovessero essere confermate le cifre trapelate negli ultimi giorni, i giallorossi dovrebbero incamerare circa 1,5 milioni di euro. Ecco l’annuncio diramato dalla Lazio: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri proveniente dall’Hellas Verona. La S.S. Lazio avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive.”

Operazione che dunque si conclude sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: tradotto, la somma da corrispondere alla Roma, non sarà chiaramente versata subito dagli scaligeri.