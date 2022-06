Calciomercato Roma, svolta a destra: cambia la formula

Calciomercato Roma, svolta a destra e nuova formula. Pinto gioca il jolly per la fumata bianca.

Tanti i nomi accostati al mondo giallorosso in queste ultime settimane. In realtà, dall’arrivo di Mourinho si è sempre continuato a proporre avvicinamenti alla squadra capitolina da parte di giocatori i cui approdi figuravano più e meno utopistici. Nel recente periodo si sono diffuse voci relative a scenari che avrebbero avuto del clamoroso e che hanno fatto passare in alcuni momenti trattative ben più concrete e per le quali potrebbero giungere novità di non poco conto nel prossimo futuro.

Dopo Matic e in seguito ai sondaggi per un Dybala il cui approdo risulta da maggio come meno utopistico di quanto si potesse credere, i nomi più caldi hanno interessato diversi elementi sia del nostro campionato che provenienti dall’estero. Basti pensare al recente accostamento di Lukic in mediana o a quello di Hincapié o Ndicka per la difesa.

Calciomercato Roma, nuova formula per il sì di Celik

Si pensi però poi anche alle due piste di Celik e Frattesi, tenute aperte da Tiago Pinto da diverse settimane a questa parte ma ad oggi non ancora prossime alla definitiva fumata bianca. Su Davide vi abbiamo parlato in prima serata mentre sul terzino del Lille sono arrivati aggiornamenti a cura dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il noto volto di Sky Sport ha sottolineato come ci sarà domani un incontro potenzialmente decisivo per il sì definitivo.

L’ultima proposta che Pinto vorrebbe avanzare si attesta sui 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita.