Calciomercato Roma, Mou lo avrà in ritiro: decisivo l’esubero

Calciomercato Roma, José Mourinho lo avrà in ritiro. Decisivo nell’operazione l’esubero. Pronto il colpo di Pinto

Una trattativa ad oltranza, che è andata anche oltre quelli che sicuramente erano le necessità della Roma. Anzi, per meglio dire, più che le necessità, le voglie della Roma: ormai non ci dovrebbero essere davvero più dubbi, almeno secondo quanto riportato da il quotidiano Il Tempo in edicola questa mattina. Lo Special One avrà il suo rinforzo in ritiro, prima della partenza per il Portogallo fissata il prossimo 12 luglio.

Siamo al conto alla rovescia per l’esterno turco del Lilla Celik. Il difensore, che avrà il compito di alternarsi sulla corsia destra con Karsdorp, è pronto a diventare ufficialmente un calciatore della Roma. Pinto ha messo sul piatto anche l’esubero, piazzando così un’uscita in tutto questo, che avrebbe fatto la differenza. Un affare apparentemente slegato dall’operazione Celik, ma che invece è stato a quanto pare decisivo.

Calciomercato Roma, Darboe al Lilla

Darboe dovrebbe andare al Lilla in prestito con diritto di riscatto. Mancherebbero da sistemare solamente le ultime pratiche relative al trasferimento del calciatore. La federazione francese, per quanto riguarda gli extracomunitari, chiede una documentazione diversa. Insomma, cose burocratiche prima dell’annuncio. Ma si conta di sistemare tutto nei prossimi giorni.

Per Celik invece il trasferimento sarà a titolo definitivo. Le cifre che ballano sono quelle che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, vale a dire 7 milioni di euro. Il punto d’incontro quindi è stato trovato, finalmente anche, per quello che sarà il tezo colpo in entrata della Roma in questa sessione di mercato dopo quello di Svilar – che è già da parecchio tempo chiuso – e dopo Matic. Adesso si stringerà per Frattesi, con un nuovo colloquio tra le parti previsto per la giornata di oggi a Rimini.