Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio Dybala

Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: l’addio di Dybala è confermato. Oggi scade il suo contratto con la Juventus

Se ancora qualche tifoso della Juventus sperava, sognava, ci credeva, soprattutto per quelle difficoltà a trovarsi una sistemazione dopo l’addio, che Dybala potesse ritornare in bianconero con un nuovo contratto, allora dovrà mettere alle spalle le buone intenzioni e i buoni pensieri. Sì, a spegnerli ci ha pensato la società bianconera questa mattina, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

“Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!”. Bene, non ci sono più dubbi che da domani Dybala sarà libero sul mercato, da svincolato, per trovarsi una nuova squadra. Sì, su di lui c’è sempre l’Inter, che però deve cedere qualcuno lì davanti per fare spazio all’argentino. Ecco perché ancora non si conosce la destinazione. Con la Roma che rimane alla finestra, sognando il grande colpo in attacco.

Calciomercato Roma, ufficiale l’addio di Dybala

Insomma, Dybala è libero e sappiamo tutti che la Roma ci ha provato a intavolare una trattativa. E che potrebbe anche riprovarci nei prossimi giorni visto che il tempo stringe davvero per tutti e che le squadre sono ormai prossime a radunarsi per riprendere la preparazione. E la sensazione, inoltre, è che l’Inter al momento sia impegnata mentalmente in quelle che sono le altre operazioni di mercato, anche in uscita, con Skriniar cercato dal Psg e che deve essere sostituito.

Un buco nei tempi dove la Roma potrebbe provare a inserirsi mettendo sul piatto una buona offerta economica ma anche e soprattutto il carisma di José Mourinho, che potrebbe anche mettere – anzi, sicuramente lo farebbe – al centro del progetto la Joya. Stimoli in poche parole, per pensare alla qualificazione alla prossima Champions League e per cercare di andare avanti il più possibile in Europa League.