Calciomercato Roma, addio in Ligue 1: ribaltone in diretta

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’entourage fuga ogni tipo di dubbio: la rivelazione in diretta spegne l’ipotesi di un trasferimento in Ligue 1.

Settimana importante quella che sta per giungere al capolinea in casa Roma. I giallorossi, infatti, hanno praticamente chiuso l’operazione con il Lille per il l’acquisto di Celik, in un’operazione che dovrebbe attestarsi sui 7 milioni di euro, a cui aggiungere una percentuale legata alla futura rivendita.

Nell’ambito dell’intesa con il club transalpino, era stata ventilata la possibilità di un inserimento di Ebrima Darboe come parziale contropartita tecnica. Il gambiano, legato ai capitolini da un contratto in scadenza nel 2026, sarebbe volato in Ligue 1, come parziale contropartita tecnica: occasione che gli avrebbe garantito l’opportunità di approdare nuovamente alla corte di Fonseca, nuovo allenatore del Lille. Tuttavia, l’acquisto di Celik è stato perfezionato indipendentemente dall’addio di Darboe, il cui entourage ha spento, de facto, le voci trapelate negli ultimi giorni.

Calciomercato Roma, colpo di scena Darboe: l’annuncio dell’agente

L’agente di Darboe, Giorgio Ghirardi, intervenuto nel corso della diretta di Play Roma, ha fatto chiarezza in merito agli ultimi rumours, che volevano il suo assistito lontano dalla Capitale. Ghirardi ha smentito categoricamente tali voci, definendole: “Invenzione della stampa”. Una presa di posizione sicuramente netta, che contribuisce a diradare le nubi sul futuro di Darboe, per il quale comunque una soluzione in prestito non può essere esclusa a priori. Staremo a vedere quale piega prenderanno eventuali trattative che si svilupperanno nel corso delle prossime ore.