Calciomercato Roma, rinforzo dalla Juve: “operazione slegata da Zaniolo”

Calciomercato Roma, rinforzo dalla Juventus per Mourinho. La trattativa è slegata da quella di Nicolò Zaniolo.

Sull’asse Torino-Roma sono nate importanti trattative in questi ultimi anni e, in generale, abbiamo assistito storicamente tra questi due club a diverse operazioni più e meno recenti. Basti pensare ai passaggi in bianconero di Luca Pellegrini o Miralem Pjanic ma anche di quel Szczesny divenuto da tempo inamovibile tra i pali bianconeri.

Certo, va specificato che il portiere polacco, a differenza del qualitativo centrocampista bosniaco, fu prelevato dall’Arsenal dopo il mancato riscatto dei giallorossi. Così come il laterale nato nella Primavera capitolina e cresciuto poi fin qui tra Cagliari, Genoa e Torino fu coinvolto in un interessante scenario di scambio che favorì l’approdo di Gianluca Spinazzola alla Roma.

Calciomercato Roma, Arthur da Mourinho: operazione slegata da Zaniolo

Senza pensare troppo al passato, riferiamo qui di importanti aggiornamenti relativi alla possibilità di assistere a diverse operazioni tra il club di Agnelli e quello dei Friekdin. Come raccontatovi in queste ore, le due società potrebbero prossimamente delineare lo scenario Zaniolo, limando i dettagli di una trattativa che potrebbe concludersi già in questo weekend.

Su questo fronte, si è espresso Marcello Chirico che ha evidenziato come, dopo Zaniolo, Juventus e Roma potrebbero prossimamente discutere di Arthur. Il centrocampista brasiliano, così come McKennie e altri giocatori juventini, sembravano poter essere coinvolti come possibili pedine di scambio per arrivare ad una fumata bianca per il 22 di Mourinho.

Quest’ultimo apprezza molto il mediano brasiliano ex Barcellona ma l’eventuale sortita di Zaniolo sarebbe slegata da qualsivoglia discorso di baratto. Pinto e Cherubini, eventualmente, tratteranno Arthur fuori dall’operazione per il passaggio in bianconero di Nicolò.