Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve: “Si chiude nel weekend”

Calciomercato Roma, è arrivato il clamoroso annuncio sulla non poco discussa vicenda Zaniolo. Il suo passaggio alla Juventus sembrerebbe prossimo.

Pleonastico il rimarcare la quantità di tempo contraddistinta dalla presenza di voci e rumors sul 22. Il futuro da quasi sempre in bilico, alcune vicende personali e, soprattutto in passato, uscite sui social non proprio felicissime hanno sicuramente reso Nicolò uno dei fili rossi mediatici del recente passato capitolino.

Il prezzo da pagare è anche giusto, considerata l’importanza di un giocatore che, pur non essendo più agli inizi della propria carriera, ha ancora davanti a sé tanti anni per potersi esprimere e archiviare l’infelicissima parentesi legata al doppio infortunio. A Trigoria, come ammesso da Tiago Pinto a inizio febbraio, sanno bene di avere un “bambino d’oro“. Espressione emblematica quanto, per certi versi, enigmatica che potrebbe lasciar intendere come il 22 rappresenti non solo un grandissimo elemento tecnico ma anche un potenziale profilo dal quale sarebbe possibile ricavare non poca linfa economica.

Certo, la ricostruzione appena presentata è squisitamente personale e non abbiamo prove per dimostrare che Pinto davvero volesse intendere questo. Lo stesso gm, però, qualche giorno di definire Nicolò in questo modo aveva sottolineato di non poterne garantire la permanenza, nonostante le dichiarazioni di un José Mourinho che, pur non perdendo occasione per difenderlo o pungolarlo quando necessario, ha sempre evidenziato che la propria presenza in panchina sarebbe stata sempre garanzia di quella dell’ex Inter all’interno della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, “Zaniolo alla Juventus si chiude in questi giorni”

Difficile, ad oggi, comprendere quale possa essere la sorte di Nicolò. Certo, l’interesse della Juventus e del Milan è innegabile. Non meno evidente però la volontà della Roma di non soccombere alle avances avversarie o, per dirla più correttamente, di non voler cedere il classe ’99 a condizioni diverse da quelle dettate dal club dei Friedkin.

Questo valuta Zaniolo intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che ha creato non pochi disequilibri e che, ad oggi, sembrerebbe aver evitato affondi netti da parte delle interessate. La svolta potrebbe però giungere nelle prossime ore, soprattutto alla luce di quanto raccolto dal giornalista Dario Pellegrini, molto vicino alle vicende juventine. In diretta sul canale Twitch della CMIT TV di Calciomercato.it, il su citato ha così commentato la vicenda Zaniolo.

“La Juve proverà a chiudere per Zaniolo. I colloqui stanno entrando nel vivo e la Roma sembrerebbe aver aperto ad un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto concerne le contropartite, non è ancora stata trovata una soluzione. Non è facile trovare il giusto incastro a livello di bilanci e per questo motivo vedo un’eventuale operazione con Arthur come potenzialmente slegata da quella con Nicolò. Quest’ultimo vorrebbe capire che futuro gli spetti per l’inizio del ritiro. La grande novità riguarda l’obbligo di riscatto dopo la seconda stagione calcistica. Nel weekend si potrebbe chiudere e arrivare al finale di una storia iniziata a dicembre“.