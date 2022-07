Calciomercato Roma, UFFICIALE Svilar: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: i giallorossi hanno piazzato il secondo colpo della propria sessione estiva. C’è l’annuncio.

Dopo Matic, la Roma ha annunciato ufficialmente un altro innesto in entrata. Si tratta dell’estremo difensore Mile Svilar, il cui contratto era già stato depositato in Lega questa mattina.

Si aspettava solo l’annuncio ufficiale da parte del club capitolino, che non è tardato ad arrivare. Proprio in questi minuti, infatti, la Roma ha reso noto l’acquisto di Svilar, con un annuncio diramato sui propri profili ufficiali. Ecco la nota: “Benvenuto Mile Svilar. Il club è lieto di confermare che il portiere serbo è il nostro secondo acquisto estivo.”

Svilar andrà a ricoprire il ruolo lasciato libero da Fuzato, alle spalle di Rui Patricio. L’estremo difensore lusitano avrà il compito di fare da chioccia al giovane portiere serbo, attenzionato da Pinto da diverso tempo: il general manager giallorosso aveva imbastito l’operazione da diverso tempo, con la Roma che aspettava soltanto la naturale scadenza del contratto per ufficializzare il tutto. Detto, fatto: dopo Matic, ecco il secondo colpo in casa giallorossa, in attesa di definire anche l’operazione Celik, per il quale è stato trovato l’accordo con il Lille.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mile Svilar 🐺🇷🇸

The club is delighted to confirm the Serbian goalkeeper is our second signing of the summer.

We are also proud to continue to support the search for missing children around the world. Awareness can be crucial. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/n1G6cIvahp

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 1, 2022