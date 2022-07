Coppa Italia 2022-23, date ufficiali: ecco quando si disputerà la finale

Coppa Italia Frecciarossa, sono state ufficializzate le date degli incontri della competizione Nazionale: ecco quando si disputerà la finale.

Dopo aver provveduto ad ufficializzare le prime 5 giornate del campionato di Serie A, con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date legate agli incontri in programma per la prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa.

Tutti a caccia dell’Inter: i nerazzurri, infatti, sono i detentori del titolo, in virtù della straripante finale dell’Olimpico di poco più di un mese fa, al termine della quale la compagine di Inzaghi ha avuto la meglio sulla Juventus dopo 120 minuti al cardiopalma. Proprio i nerazzurri avevano estromesso la Roma di Mourinho ai quarti di finale. Il primo turno, quello preliminare, della Coppa Italia Frecciarossa 2022-23 si disputerà domenica 31 luglio.

Coppa Italia Frecciarossa: ecco tutte le date

La Roma, ovviamente, inizierà – come tutte le big di Serie A – il proprio cammino in Coppa Italia dagli ottavi di finale. SI tratta chiaramente di un appuntamento al quale, per storia e tradizione, il club giallorosso tiene molto, in quanto mette in palio uno dei trofei più ambiti del panorama nazionale. Ecco tutte le date:

TRENTADUESIMI – domenica 07/08/2022

SEDICESIMI mercoledì 19/10/2022

OTTAVI di FINALE mercoledì 11/01/2023 – mercoledì 18/01/2023

QUARTI DI FINALE mercoledì 01/02/2023

SEMIFINALI (andata) mercoledì 05/04/2023

SEMIFINALI (ritorno) mercoledì 26/04/2023

FINALE mercoledì 24/05/2023