Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna su Ronaldo

Calciomercato Roma, la rivelazione dalla Spagna che mette in gioco anche il Napoli: clamorosa indiscrezione su Cristiano Ronaldo.

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a monopolizzare la situazione mediatica. Nelle ultime ore, infatti, il fenomeno portoghese è ritornato prepotentemente al centro di indiscrezioni di mercato, alla luce della presunta volontà del portoghese di cambiare aria, e lasciare il Manchester United ad un anno di distanza dal clamoroso ritorno ai Red Devils.

Legato allo United da un contratto in scadenza nel 2023, Cristiano Ronaldo avrebbe cominciato a tastare il terreno, per un addio immediato. Il desiderio del cinque volte Pallone d’oro sarebbe quello di approdare in un club che disputi la Champions League. Negli ultimi giorni, il profilo di Cr7 è stato accostato – tra le altre – anche alla Roma: i giallorossi, però, hanno altre idee di mercato, preferendo canalizzare le proprie attenzioni per rimpolpare nevralgici settori del campo.

Calciomercato Roma, intrigo Cristiano Ronaldo: anche il Napoli su Cr7

Il sogno Ronaldo, dunque, è destinato a restare tale. Stando a quanto trapela dalla Spagna – riferito più nello specifico da Relevo – per Cristiano Ronaldo si starebbero muovendo il Chelsea, il Bayern Monaco ed addirittura il Napoli, con gli Azzurri che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione. L’intenzione dello United, però, sarebbe quella di non lasciar andare via il campione lusitano, sul quale Ten Hag intende puntare per porre le premesse del rilancio a 360 gradi del club. Staremo a vedere in che modo si evolverà la situazione, e se eventualmente si imbastiranno le premesse per un clamoroso ribaltone.