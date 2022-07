Calciomercato Roma, clamoroso Ronaldo: decisione definitiva

Calciomercato Roma, colpo di scena Ronaldo: le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra aprono interessanti scenari.

Quella che sta per volgere al termine, è stata una settimana assolutamente intensa in casa Roma. I giallorossi, infatti, oltre a chiudere per Celik ed ufficializzare Svilar, stanno provando a tastare il terreno in modo importante anche per Frattesi, per il quale, però, manca ancora l’accordo definitivo con il Sassuolo.

La città ha vissuto giorni concitati, con il sogno Cristiano Ronaldo che per diverse ore ha mandato in tilt tutto il mondo “social” giallorosso. In realtà, una vera e propria trattativa per il trasferimento del cinque volte Pallone d’oro all’ombra del Colosseo non è stata ancora imbastita, e difficilmente potranno crearsi i presupposti giusti per sancirne l’inizio. Tuttavia, il fatto che Jorge Mendes stia offrendo il cartellino del proprio assistito a diversi addetti ai lavori, rappresenta una delle testimonianze più tangibili del “mal di pancia” di Cr7, e fa il paio con le ultime indiscrezioni che – rilanciate dall’Inghilterra – hanno fatto subito il giro del web.

Calciomercato Roma, Ronaldo-United: Cr7 ha preso la sua decisione

Secondo quanto riferito dal “Times”, infatti, sarebbe stato Cristiano Ronaldo in persona a chiedere la cessione: l’intenzione del lusitano sarebbe quella di fare le valigie prima dell’inizio ufficiale dell’era Ten Hag. Il campione portoghese è alla ricerca di un club che disputi la Champions League, in maniera tale da poter “strappare” uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera, e poter inseguire il sogno della Coppa dalle Grandi Orecchie, che negli ultimi anni quattro anno, per diverse ragioni, non lo ha visto recitare un ruolo da autentico protagonista. Ecco perché Ronaldo avrebbe chiesto allo United di ascoltare eventualmente le offerte che arriveranno sul tavolo dei Red Devils: ora come ora, va detto, non c’è niente di concreto all’orizzonte. Nei giorni scorsi, Ronaldo era stato accostato anche al Bayern Monaco, ma con scarso successo, viste le velleità dei bavaresi di puntare su profili diversi per rimpolpare il proprio reparto offensivo.