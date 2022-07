Calciomercato Roma, Dybala “rifiutato” di nuovo: “Ha già un accordo”

Calciomercato Roma, le parole di Fabio Bergomi, nel corso della diretta su CMIT TV: ecco quanto dichiarato su Dybala.

A tenere banco, in queste frenetiche ore di calciomercato, è sicuramente la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, il cui trasferimento all’Inter sembrava ipotesi sempre più concreta, è costretto ad aspettare l’evolvere della situazione in casa nerazzurra: Marotta ha da pochi giorni chiuso l’operazione Lukaku, e per fare spazio alla “Joya”, deve prima cedere qualche pedina del reparto offensivo che attualmente compone lo scacchiere tattico di Inzaghi.

I maggiori indiziati a partire sono Sanchez e Correa, ma anche la posizione di Dzeko, al di là delle smentite di rito, non è granitica come qualche mese fa. Chiaramente i nerazzurri sono chiamati a stringere i tempi, per evitare possibili irruzioni per Dybala: nelle scorse ore si vociferava di un possibile blitz del Milan, anche se i rossoneri devono prima sbrogliare la “matassa” Ziyech, per il quale non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo con il Chelsea.

Calciomercato Roma, Inter-Milan per Dybala: la rivelazione di Bergomi

Intervenuto ieri nel corso della diretta Twitch su CMIT, Fabio Bergomi ha esternato il suo punto di vista, rivelando particolari interessanti sulla situazione concernente l’ex attaccante della Juventus. Ecco il contenuto dell’intervento di Bergomi su Dybala: “Pioli non vuole Dybala, e al momento non ci sono le condizioni economiche per un suo trasferimento al Milan: un accordo tra Dybala e l’Inter c’è già. La “Joya” non ha altre offerte, è rimasto molto deluso dalla Juve. I nerazzurri affonderanno il colpo alle loro condizioni, quando uscirà qualcuno lì davanti.”