Messaggio juventino a Zaniolo, gli auguri diventano virali

Calciomercato Roma, spunta il messaggio che acuisce i rumors e le voci sul non poco discusso futuro di Nicolò Zaniolo.

Il 22 è da tempo sulla bocca di tutti, per questioni non sempre felicissime e diverse volte slegate anche dagli aspetti squisitamente sportivi. Nicolò ha concluso con il gol più importante della sua carriera la stagione del grande ritorno, contraddistinta da prestazioni non sempre all’altezza e da statistiche di certo non esilaranti ma che non hanno comunque mai messo in dubbio l’importanza e i margini dell’appena ventitreenne.

Del futuro di Nicolò si discute da tempo, a partire dai suoi primissimi mesi all’ombra del Colosseo che lasciarono prontamente intendere come il futuro davanti a sé potesse essere a dir poco roseo. Il proseguimento della storia lo conoscete poi tutti, a partire da quella cavalcata con De Ligt in Roma-Juventus qualche mese prima del lockdown e rappresentante l’inizio di un calvario complicatosi ulteriormente a settembre 2020.

Il peggio, da questo punto di vista, sembra ormai essere passato, complice una continuità più che di prestazioni di minutaggio, accumulato nel corso del primo anno di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Se, con i dovuti scongiuri, le condizioni di salute di Nicolò non preoccupano più come un tempo, a catturare l’attenzione in questa fase sono le tante voci legate al suo futuro.

Messaggio juventino a Zaniolo, le parole del “fratellone” Kean non passano inosservate

Sappiamo che il contratto del 22 scadrà fra due anni e, al contempo, che in quel di Trigoria non si è intenzionati a scendere a compromessi, né con il giocatore né tantomeno con le squadre interessate lui. Pinto intende discutere del rinnovo a tempo debito, valutando al contempo le possibili avances giungenti per quel “bambino d’oro” da sempre protetto mediaticamente da mister José e dallo stesso gm.

La Roma valuta il suo cartellino circa 60 milioni di euro ma, ad oggi, nessuna squadra, compresa la Juventus, sembrerebbe essere intenzionata a sborsare una cifra del genere. In attesa di evoluzioni, intanto, non sono sfuggite in queste settimane alcune pubblicazioni social del giocatore che hanno catturato non poca attenzione. A partire da alcuni selfie con Chiesa, Vlahovic o Leao in quella fase in cui si accostava con grande vigore Zaniolo al Milan o alla Juventus.

Dettagli di poco conto, forse, ma che in un momento storico globalmente dominato dai social non può passare inosservato. Proprio a tal proposito, non sono sfuggiti in questi minuti gli auguri di Moise Kean all’amico e collega di Nazionale. Nella giornata del suo 23esimo compleanno, l’ex Inter ha infatti ricevuto diversi messaggi da personaggi a lui vicini.

Tra questi, segnaliamo proprio il centravanti bianconero che ha pubblicato una fotografia dei due con la maglia della Nazionale accompagnata dalla didascalia “Tanti auguri fratellone” con l’emoticon di un cuore e delle dita incrociate a mo’ di speranza. Per un futuro insieme? O semplicemente per una carriera rosea e ricca di soddisfazioni per entrambi?

Ai posteri ma soprattutto a Nicolò, Pinto, Cherubini e tanti altri l’ardua sentenza. Per ora l’unica certezza è che Nicolò ha repostato la foto. Ma anche in questo caso lasciamo libera interpretazione.