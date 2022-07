Calciomercato Roma, Tiago Pinto si sblocca ed è pronto all’incontro che può cambiare tutto in attacco. Ecco la formula per la firma immediata.

Il calciomercato estivo ha preso il via da due giorni, Tiago Pinto è molto attivo su entrambi i fronti in casa giallorossa. Tutto fatto per il rinforzo necessario sulla corsia di destra, presto Celik diventerà ufficialmente un nuovo terzino destro della Roma. Limata la sottile distanza con il Lille, ora resta da capire quanta distanza ci sia ancora con il Sassuolo per Davide Frattesi. In attesa dell’affondo finale per il centrocampista ex Primavera giallorosso, arriva una conferma di un possibile ribaltone in attacco. La formula per il trasferimento sembra sia stata trovata, ora si aspetta l’incontro decisivo.

La casella dei nuovi arrivi in casa Roma conta già due ufficialità a parametro zero. Nemanja Matic, annunciato diverse settimane fa dal Manchester United ed il giovane portiere Mile Svilar, prelevato dal Benfica dopo scadenza di contratto. Pinto ha già chiuso col Lille l’operazione Celik, con il turco pronto a dar manforte a Rick Karsdorp sulla fascia destra ma il lavoro continua anche per quel che riguarda le cessioni. Sono in tanti con le valigie in mano a Trigoria, una lista di esuberi piuttosto polposa per il gm portoghese, ma spunta anche una conferma sul possibile ribaltone offensivo.

Calciomercato Roma, formula trovata: incontro per la firma

Fari accesi sul profilo di Eldor Shomurodov, prelevato la scorsa estate dal Genoa. L’attaccante uzbeko ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi, totalizzando 40 presenze e 5 reti all’attivo. Il costo versato al club ligure lo scorso anno (17.5 milioni più bonus) non può peremttere ai giallorossi di sperare una plusvalenza e la sua permanenza pareva scontata in quel di Trigoria. Ora però le cose sono cambiate e l’interesse dalla Turchia nei suoi confronti si fa sempre più concreto. Il Galatasaray lo ha messo nel mirino per il suo attacco, secondo quanto riportato dal sito turco Fotomac.co a breve sarà recapitata a Tiago Pinto la rischiesta di trasferimento per l’uzbeko. Il nodo che potrebbe accontentare tutti sta proprio nella formula, la squadra giallorossa di Istanbul vuole proporre un prestito per il numero 14 giallorosso.