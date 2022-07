Calciomercato Roma, carta Villar per abbassare il prezzo: scambio in Serie A

La Roma ha nel mirino diversi obiettivi e per uno di questi potrebbe essere fondamentale Villar: scambio in Serie A

Il calciomercato è aperto ufficialmente, nonostante per la Roma sia iniziato già da almeno un mese. I giallorossi hanno messo a segno due colpi fino ad ora, ovvero Matic e Svilar a parametro zero, mentre continuano a essere calde le situazioni Frattesi e Celik. Nel frattempo però Tiago Pinto sta ragionando anche sulle possibili cessioni dei cosiddetti esuberi.

Tra i giocatori per i quali non ci sarebbe più spazio nella Roma c’è Gonzalo Villar. Dopo il prestito al Getafe si sta cercando un’altra sistemazione per il centrocampista spagnolo, che potrebbe diventare fondamentale per un affare in Serie A. Villar potrebbe essere la carta giusta per lo scambio.

Calciomercato Roma, mirino su Lukic: Villar nell’affare

Il futuro di Gonzalo Villar sembrerebbe essere ormai lontano da Roma. Come lo scorso anno Mourinho ha dimostrato di non puntare su di lui, lo stesso succederà nella prossima stagione. Così si cerca di trovare una nuova sistemazione al centrocampista spagnolo, che però potrebbe diventare fondamentale per un affare in Serie A.

Infatti la Roma ha messo nel mirino il centrocampista del Torino, Sasa Lukic, che nell’ultima stagione con i granata ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 5 gol e 4 assist. Per il serbo però il Torino chiederebbe circa 20 milioni, un prezzo troppo alto al momento. Così la Roma potrebbe pensare di inserire nell’affare proprio il cartellino di Villar, valutato 5 milioni. Il centrocampista spagnolo potrebbe fare comodo a Juric per la prossima stagione, visto l’addio di Mandragora e la possibile partenza di Linetty.