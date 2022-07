Calciomercato Roma, Ronaldo e il faccia a faccia decisivo: ore bollenti

Calciomercato Roma, le ultime novità dall’Inghilterra sul futuro di Cristiano Ronaldo: l’incontro decisivo sta per arrivare.

Questi primi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, sono stati contrassegnati dall’intensificarsi delle voci riguardanti il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, avrebbe esternato a più riprese il proprio desiderio di cambiare aria, con il suo agente, Jorge Mendes, che avrebbe cominciato a scandagliare il terreno, alla ricerca di soluzioni intriganti per il suo assistito.

In Spagna è stata rilanciata con forza l’indiscrezione secondo cui il Bayern Monaco, il Chelsea ed addirittura il Napoli si sarebbe resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare il terreno. In realtà, sul tavolo di Mendes, ora come ora, non è arrivato ancora nulla: un ruolo importante, in questo senso, lo reciterà il faccia a faccia che dovrebbe materializzarsi nel corso delle prossime ore, quando, come evidenziato dal “Telegraph”, Cr7 ritornerà dalle vacanze, per iniziare la preparazione con i suoi compagni, in vista dell’inizio della tournée estiva.

Calciomercato Roma, incontro Ronaldo-United: gli scenari

Lunedì giornata cruciale, dunque. I Red Devils non vorrebbero privarsi della propria stella, acquistata poco meno di un anno da fa dalla Juventus: le parole di Ten Hag, ribadite in più di una circostanza, hanno sempre evidenziato la centralità di Cr7 all’interno del nuovo progetto tecnico varato dall’ex allenatore dell’Ajax. E tuttavia, il cinque volte pallone d’oro sarebbe allettato all’idea di approdare in un club che disputi la Champions League, per avere l’occasione di dare l’assalto a quella Coppa dalle grandi orecchie che negli ultimi anni non è più riuscito a sollevare. La sensazione è che si stia per stagliare una vera e propria guerra di nervi: una partita a scacchi, in cui ogni singola mossa potrà fare la differenza. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, tra l’altro, Ronaldo non sarebbe affatto soddisfatto di come il club inglese si stia disimpegnando sul mercato: schermate dialettiche, che prepareranno il terreno al faccia faccia Ronaldo-United. Vi terremo aggiornati.