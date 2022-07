Calciomercato Roma, Ronaldo “anticipato”: erede già scelto

Calciomercato Roma, lo United non ci sta ed anticipa le mosse di Cristiano Ronaldo: l’erede di Cr7 è stato già deciso.

Il tam tam mediatico seguito ai primi “mal di pancia” di Cristiano Ronaldo sta agitando queste calde giornate di calciomercato, con lo United che potrebbe presto dire addio al “figliol prodigo”.

Ma andiamo con ordine. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, e che in parte sono state riprese anche dalla Spagna, Cr7 vorrebbe cambiare aria. Il motivo? Il fatto che i “Red Devils” – nonostante lo score realizzativo tutt’altro che banale del fuoriclasse portoghese – non siano riusciti a strappare il pass per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, rappresenterebbe una spina velenosa che Ronaldo è intenzionato ad estirpare alla radice. Jorge Mendes si sarebbe già messo all’opera, per capire quale soluzione possa essere la più congeniale per il suo assistito. Tra le tante squadre a cui l’agente di Ronaldo avrebbe proposto il suo assistito, figurerebbe anche la Roma, che però per ovvie ragioni economiche, guarda da molto lontano l’evolvere della situazione.

Calciomercato Roma, lo United non perde altro tempo: scelto il dopo Cr7

Il ritorno dalle vacanze dell’ex attaccante di Real e Juve rappresenterà un punto di non ritorno di ineludibile importanza. Il faccia a faccia con gli uomini mercato dello United è sempre più vicino, ed una decisione andrà presa in tempi relativamente brevi. Tuttavia, i “Red Devils” non hanno alcuna intenzione di recitare la parte dell’amante tradito, e avrebbero già intensificato i contatti per quello che, all’ombra dell’oLd Trafford, è considerato l’erede designato di Cr7, per talento e caratteristiche, che chiaramente, per meri motivi anagrafici, non sono stati ancora espressi del tutto. Stiamo parlando dell’esterno offensivo brasiliano dell’Ajax Antony per il quale, stando a quanto riferito dal Sunday Mirror, il club di Manchester potrebbe intensificare i contatti a breve, a maggior ragione se Cr7 dovesse – come sembra – scrivere la parola fine alla sua seconda avventura con lo United. Da tempo sul taccuino di Ten Hag, Antony ha una valutazione in drastica ascesa, avendo alimentato gli interessi delle big più importanti del vecchio continente.