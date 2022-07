Calciomercato Roma, Matic si presenta: domani la conferenza stampa

La Roma è pronta a presentare il primo acquisto del calciomercato estivo, Nemanja Matic: domani la conferenza stampa

Il calciomercato estivo è cominciato subito con il botto per la Roma, ovvero con il primo acquisto ufficiale a parametro zero dal Manchester United, Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è un fedelissimo di Mourinho, che lo ha avuto prima al Chelsea, poi proprio ai ‘Red Devils’ e ora lo avrà anche in giallorosso.

Dopo il suo arrivo, nella capitale è sbarcato anche Mile Svilar, portiere arrivato dal Benfica, e si attende Zeki Celik dal Lille, che dovrebbe arrivare in queste ore. Nel frattempo la Roma si prepara a presentare Matic al popolo giallorosso e lo farà nella conferenza stampa fissata per domani.

Calciomercato Roma, la presentazione di Matic in conferenza stampa

Tanta esperienza internazionale a centrocampo per Mourinho con l’arrivo del suo fedelissimo Nemanja Matic. Oltre al calciatore serbo i giallorossi sono comunque alla ricerca di altri due centrocampisti, con Frattesi nome in pole position per ora.

Così, a tre settimane dall’arrivo di Matic nella capitale, la Roma si prepara a presentarlo alla stampa e ai tifosi giallorossi. Infatti domani alle 14, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, ci sarà la conferenza stampa di Nemanja Matic. Sarà sicuramente interessante scoprire qualche retroscena su una chiamata di Mourinho al calciatore per portarlo alla Roma. Oltre alle motivazioni del centrocampista in vista della prossima stagione.