Calciomercato Roma, Momblano: “Zaniolo alla Juve si fa così”

Calciomercato Roma, nuovi e importanti aggiornamenti sono giunti sul non poco discusso scenario Zaniolo.

Il domani del 22 è ad oggi ancora in bilico, soprattutto alla luce di alcuni messaggi e atteggiamenti social che, al giorno d’oggi, non possono passare inosservati. Siamo in una fase ormai dominata dalla socialità 2.0 e abbiamo assistito negli anni al diffondersi di tante ricostruzioni o suggestioni proprio in seguito a pubblicazioni di calciatori o personaggi interni a questo mondo.

Basti pensare alla diffusione dell’assecondato anelito urlato a gran voce da Alessandro Florenzi poco dopo la vittoria dello scudetto ma anche alle suggestioni che scatti rubati e poi diffusi su Instagram o Twitter possono scatenare. Un esempio potrebbe essere la fotografia in quel di Montecarlo di Massimiliano Allegri qualche settimana fa ma anche a quell’innamorato Tammy Abraham ripreso da un tifoso in quel di Miami mentre batte il pugno sul petto in seguito all’urlo “Forza Roma” giuntogli da un tifoso.

Calciomercato Roma, Momblano svela le percentuali di Zaniolo alla Juventus

Segnali e messaggi non sempre corrispondenti a realtà o passibili di interpretazioni certe. Resta il fatto che sono tante le voci e le suggestioni che il mondo social ha fatto circolare. Basti pensare alla storia di Moise Kean, pubblicata ieri per augurare buon compleanno a Zaniolo e prontamente repostata dal 22. Alla diffusione virale del messaggio juventino ha poi fatto seguito quella legata alla mancata ripubblicazione di Nicolò agli auguri ricevuti da Tammy Abraham, poi cancellati dal bomber di Mourinho.

Un segnale per alcuni importante, per altri insignificante. Ciò che è certo è che in questa fase è molto facile imbattersi in discussioni e confronti relativi al futuro di Zaniolo, accostato con vigore sempre maggiore alla Juventus e l’approdo del quale presso la Vecchia Signora è stato commentato così da Luca Momblano.

“Da quello che ho ricostruito ci sono due strade per trovare un’intesa. Siamo all’86,86% per Zaniolo alla Juve. La prima strada è prestito con obbligo mascherato, con 10 milioni subito e dall’altra parte ci sarebbe il prestito senza obbligo di Arhur. La seconda strada è che non ci sia Arthur, si fa una valutazione che non è quella che la Roma dice ai giornalisti romani. In questo caso è un prestito con obbligo non mascherato e pagabile in tre anni. Da quello che mi risulta, le cifre che fa la Juve sono inferiori ai 50 milioni e questo arriva anche da imput della Roma”.